На Ивано-Франковщине бывший заключенный жестоко избил подростка

Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали родные 16-летнего парня.

Как рассказала мать пострадавшего в соцсетях, в полиции не предпринимают никаких мер по расследованию дела, хоть и знают, кто это сделал.

На бездействие правоохранителей пожаловалась и тётя мальчика.

Журанлистка Алена Романюк сообщила, что парня избил 21-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы.

"Ребенок просто в ужасном состоянии, подробности еще не известны, поскольку мальчика сразу отвезли в областную реанимацию. Полиция при этом ничего не делает, даже не сняла побои у ребенка, при том, что мама мальчика написала заявление. И злоумышленник находится на свободе", - говорится в сообщении.

Правоохранители в свою очередь сообщают, что дело расследуется.

"По факту избиения 16-летнего жителя Верховинщины начато уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы полиции области.

Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".

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