На Ивано-Франковщине бывший заключенный жестоко избил подростка
Как передает Politeka.net, об инциденте рассказали родные 16-летнего парня.
Как рассказала мать пострадавшего в соцсетях, в полиции не предпринимают никаких мер по расследованию дела, хоть и знают, кто это сделал.
На бездействие правоохранителей пожаловалась и тётя мальчика.
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Журанлистка Алена Романюк сообщила, что парня избил 21-летний мужчина, который недавно вышел из тюрьмы.
"Ребенок просто в ужасном состоянии, подробности еще не известны, поскольку мальчика сразу отвезли в областную реанимацию. Полиция при этом ничего не делает, даже не сняла побои у ребенка, при том, что мама мальчика написала заявление. И злоумышленник находится на свободе", - говорится в сообщении.
Правоохранители в свою очередь сообщают, что дело расследуется.
"По факту избиения 16-летнего жителя Верховинщины начато уголовное производство. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении пресс-службы полиции области.
Напомним, в Киеве возле метро жестоко избивают людей и снимают это на камеру: "деньги и вещи не интересуют".
Ранее Politeka писала, что в Киеве пропала девушка, фото: оставила ребенка у знакомых.
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