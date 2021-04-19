В больнице на Полтавщине работал пьяный врач
Инцидент произошел в медучреждении Лубнов, сообщает "Коло".
В местным депутатам обратилась родственница умершего в реанимации мужчины. По ее словам, пациенту с ковидом не давали общаться с родными и требовали деньги.
Хоть женщине и не поверили, но отправили в больницу комиссию для проверки. Во время визита местная депутат заметила, что один из медиков был нетрезв.
После проверки на алкотестере, подозрения подтвердились - содержание алкоголя в крови реаниматолога составило 1,9 промилле.
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Ранее мы сообщали, что в больнице Харькова скончалась роженица.
Женщина поступила в роддом на восьмом месяце беременности. Врачи решились на кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, а с женщиной все было в порядке, но позже ее состояние здоровья стремительно ухудшилось и она умерла.
Отметим, что по состоянию на утро, 19 апреля, в Украине зафиксировано 6 506 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, выздоровевших – 5 598 человек, умерло 214 пациентов.
Всего за время пандемии в Украине на ковид заболело уже два миллиона человек.
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