Жизни сразу двух маленьких украинок оборвались в один день

Как передает Politeka.net, трагические новости поступили с Одессы и Днепра.

Так, сердце 11-летней днепрянки, которая неоднократно лечилась у нас в эндокринологии, остановилось в детской больнице города.

"Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла", - передает слова генерального директора медучреждения Алексея Власова "Наше місто".

Жизнь ее сверстницы с Одесчины оборвалась 19 апреля.

Девочка провела в областной детской больнице больше месяца, у нее отказали внутренние органы, сообщило местное издание "Думская".

Позже в облздраве сообщили, что смерть ребенка не связана с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что по состоянию на утро, 19 апреля, в Украине зафиксировано 6 506 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, выздоровевших – 5 598 человек, умерло 214 пациентов.

Всего за время пандемии в Украине на ковид заболело уже два миллиона человек.

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