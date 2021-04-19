Жизни сразу двух маленьких украинок оборвались в один день
Как передает Politeka.net, трагические новости поступили с Одессы и Днепра.
Так, сердце 11-летней днепрянки, которая неоднократно лечилась у нас в эндокринологии, остановилось в детской больнице города.
"Коронавирус не является причиной летального исхода, но свою негативную роль болезнь, конечно же, сыграла", - передает слова генерального директора медучреждения Алексея Власова "Наше місто".
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Жизнь ее сверстницы с Одесчины оборвалась 19 апреля.
Девочка провела в областной детской больнице больше месяца, у нее отказали внутренние органы, сообщило местное издание "Думская".
Позже в облздраве сообщили, что смерть ребенка не связана с коронавирусной инфекцией.
Отметим, что по состоянию на утро, 19 апреля, в Украине зафиксировано 6 506 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью, выздоровевших – 5 598 человек, умерло 214 пациентов.
Всего за время пандемии в Украине на ковид заболело уже два миллиона человек.
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