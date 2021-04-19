В Винницкой области 26-летнего парня обвиняют в убийстве отца

Как передает Politeka.net, подробности жестокого преступления рассказали в отделе коммуникаций полиции области.

Мужчину с многочисленными травмами нашла его бывшая сожительница.

"После проведенной судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила насильственную смерть мужа, сын, который сначала категорически отрицал свою причастность к преступлению, в содеянном сознался", - рассказали в полиции.

Правоохранителям удалось выяснить, что в ночь с 15 на 16 апреля во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате чего парень поднял отца и швырнул его к стене.

От болевого шока и полученных травм пострадавший скончался.



Теперь 26-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее мы рассказывали, что на Херсонщине женщина избила бывшего зятя топором.

Она дважды ударила его по спине обухом топора. Мужчина отделался лишь ушибами и синяками. В итоге он написал заявление в полиции и дело дошло до суда - во время заседания мужчина настаивал, чтобы обидчицу отправили на исправительные работы.

Однако суд ограничился для женщины только штрафом в 510 гривен.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.