В Винницкой области 26-летнего парня обвиняют в убийстве отца
Как передает Politeka.net, подробности жестокого преступления рассказали в отделе коммуникаций полиции области.
Мужчину с многочисленными травмами нашла его бывшая сожительница.
"После проведенной судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила насильственную смерть мужа, сын, который сначала категорически отрицал свою причастность к преступлению, в содеянном сознался", - рассказали в полиции.
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Правоохранителям удалось выяснить, что в ночь с 15 на 16 апреля во время распития спиртного между мужчинами возник конфликт, в результате чего парень поднял отца и швырнул его к стене.
От болевого шока и полученных травм пострадавший скончался.
Теперь 26-летнему парню грозит до 10 лет лишения свободы.
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