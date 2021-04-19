Машина влетела в дом, в котором находился маленький ребенок
Как передает Politeka.net, подробности аварии в бурятском поселке Сужа сообщили на Telegram-канале 360tv.
По предварительной информации, 59-летний водитель не справился с управлением, и авто подпрыгнуло на кочке.
"Вместе с мужчиной в салоне находился 12-летний мальчик. В самом доме в этот момент спал трехмесячный малыш. Он вместе с мамой получил травмы", - говорится в сообщении.
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