В Днепре отец не углядел за больной аутизмом девочкой



Как передает Как передает Politeka.net , об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции области в Facebook.

Взволнованный мужчина обратился к правоохранителям вечером и сообщил, что пропала его 5-летняя дочь-аутист.

"Ребенок находился на детской площадке на Набережной Победы. Отец отвлекся на несколько минут и потерял ее из виду. Мужчина обследовал площадку, но ребенка не было. Он волновался, ведь дочка не разговаривает", - рассказали в полиции.

Патрульные сразу же принялись за поиски ребенка. Девочка стояла на берегу и бросала камешки в воду.

"Ребенка позвали и она обернулась. Отцу вернули ребенка целым и невредимым, у него лишь немножко промокли ножки", - рассказали в полиции.