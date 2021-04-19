В Днепре отец не углядел за больной аутизмом девочкой
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции области в Facebook.
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции области в Facebook.
Взволнованный мужчина обратился к правоохранителям вечером и сообщил, что пропала его 5-летняя дочь-аутист.
"Ребенок находился на детской площадке на Набережной Победы. Отец отвлекся на несколько минут и потерял ее из виду. Мужчина обследовал площадку, но ребенка не было. Он волновался, ведь дочка не разговаривает", - рассказали в полиции.
Патрульные сразу же принялись за поиски ребенка. Девочка стояла на берегу и бросала камешки в воду.
"Ребенка позвали и она обернулась. Отцу вернули ребенка целым и невредимым, у него лишь немножко промокли ножки", - рассказали в полиции.
Стоит отметить, что пропажи маленьких детей участились в Украине, а недавние события под Киевом и вовсе всколыхнули всю страну. Двухлетний Богдан провел целую ночь один в лесу, но к счастью, его удалось найти и доставить невредимым родителям.
Напомним, под Киевом пропал ребенок, идут розыски.
Как сообщала Politeka, в столице накрыли торговцев фальшивыми документами.
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