Масштабная авария с пассажирским поездом произошла в Египте в воскресенье, 18 апреля
Состав с людьми направлялся в столицу страны Каир из города Эль-Мансура, но неожиданно сошел с рельсов, сообщает Alarabiya.
По предварительной информации, в результате переворачивания семи вагонов 8 человек погибли, еще 109 получили травмы различной степени тяжести. На месте аварии работали 58 карет "скорой помощи", доставивших всех раненых в больницы.
Как сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения Египта Халед Муджахид, все пострадавшие получают необходимое лечение, подчеркнув, что уровень готовности во всех больницах провинции Кальюбия был повышен до максимального.
На данный момент причины катастрофы на железной дороге пока неизвестны. Прокуратура Египта начала расследование.
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В Сети появились кадры трагедии, на которых видны перевернутые вагоны и спасательная операция, а также тела погибших и пострадавших на рельсах.
Произошедшее активно комментируют пользователи Твиттера:
"Ей-богу, все концерты и спортивные мероприятия остановятся из-за траура по тому, что происходит"; "да смилостивится Бог над теми, кто погиб в этой аварии"; "много аварий с поездами в Египте. Что-то странное в этой стране".
Ранее мы рассказывали, что в Египте столкнулись лоб в лоб два пассажирских поезда. По предварительной информации, в аварии погибли 32 человека и еще как минимум 66 пострадали. В результат ЧП с рельсов сошли три вагона.
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