Ушел из жизни легендарный украинский спортсмен

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте Федерации дзюдо Украины.

Сердце легенды украинского дзюдо Сергея Новикова перестало биться 16 апреля. Ему был 71 год.

Нивиков триумфировал на Олимпиаде в Монреале в 1976 году. Он был обладателем серебра и бронзы чемпионатов мира, восьми личных наград чемпионатов Европы, трехкратный Чемпион Европы среди команд в составе сборной СССР.

Свою карьеру Новиков завершил карьеру после Олимпиады - 1980 в Москве.

В последнее время Сергей Петрович болел, а причиной его смерти стал инсульт.

Ранее мы сообщали, что остановилось сердце олимпийский чемпиона Владимира Киселева.

Он умер на 65-м году жизни.

Владимир Викторович стал чемпионом Европы среди юниоров в 1978 году, в 1979 году – бронзовым призером континентального первенства в закрытом помещении.

А буквально через год Киселев выиграл золотую медаль на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Напомним, перестало биться сердце известного музыканта, подарившего миру многие хиты.

Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь творца культового сериала, который цитируют миллионы.

Также Politeka писала, что ушел из жизни музыкант культовой группы, его хиты знали наизусть.