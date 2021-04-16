Во Львове 18-летняя девушка попала в ДТП

Как передает Politeka.net, кадры и подробности с места аварии сообщили на Facebook-страничке патрульной полиции города (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел ночью, 16 апреля. Автомобиль, за рулем которого была нетрезвая местная жительница, въехал электроопору.

"У молодой водителя патрульные обнаружили признаки алкоопьянения. Проверка на приборе Drager показала результат 0,74 промилле", - говорится в сообщении.

На девушку составили два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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Ранее мы рассказывали, что во Львове семья с младенцем попала в ДТП.

К правоохранителям обратилась женщина, с просьбой о помощи. На вызов сразу же отправились патрульные.
Как оказалось, семья с 1-месячным ребенком направились на операцию, но их машину врезался другой водитель. К счастью, патрульны удалось вовремя доставить пострадавших в больницу.