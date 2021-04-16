Все могло закончиться куда трагичней

Во Львове 18-летняя девушка попала в ДТП

Как передает Politeka.net, кадры и подробности с места аварии сообщили на Facebook-страничке патрульной полиции города (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Инцидент произошел ночью, 16 апреля. Автомобиль, за рулем которого была нетрезвая местная жительница, въехал электроопору.

"У молодой водителя патрульные обнаружили признаки алкоопьянения. Проверка на приборе Drager показала результат 0,74 промилле", - говорится в сообщении.

На девушку составили два протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

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