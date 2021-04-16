Люди совсем подурели...

В Днепре обокрали автомобиль скорой помощи



Инцидент произошел ночью, 16 апреля, сообщает " Информатор ".

Как стало известно, из медицинского Renault украли кислородный баллон, редуктор кислородного баллона, мешок АМБУ, кислородные маски, реанимационные фильтры, ручной отсос жидкости, воздуховоды для новорожденных.

По предварительной информации, воров пока не нашли - ведутся следственные действия.

Ранее мы рассказывали, что под Харьковом пациентка в больнице ограбила соседок по палате.

По словам медработницы, которая сообщила об инциденте правоохранителям, одна из пациенток похитила у двух пенсионерок, с которыми лежала в одной палате, телефоны и ювелирные украшения.

Напомним, за прошедшие сутки, 16 апреля, в Украине было зафиксировано 17 479 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 12 054 человек, умерло 438 пациента.

Всего за время пандемии в Украине было зарегистрировано 1,96 млн случаев коронавируса.

Напомним, локдаун в Украине: Степанов назвал области, где могут послабить карантин.

Как сообщала Politeka, в Киеве из-за локдауна изменили график движения поездов метро: как будет работать транспорт.

Также Politeka писала, что локдаун привел к баснословному подорожанию цен на проезд: начался переполох и проверки.

https://www.youtube.com/watch?v=8MHMsDRSsCY&ab_channel=PolitekaOnline