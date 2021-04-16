В ночь с четверга на пятницу, 16 апреля, во дворе жилого дома в центре Николаева был убит 38-летний мужчина

Как передает Politekа.net, о происшествии сообщила пресс-служба Нацполиции.

Убийство произошло во дворе дома по ул. Декабристов.

Предварительно установлено, что мужчине нанесли несколько огнестрельных ранений в спину, от которых он погиб на месте.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и принимаются меры по розыску и задержанию причастных к совершению преступления лиц.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК «Умышленное убийство». Продолжаются первоочередные следственные действия.

Подробности сообщает местное издание «Новости-N».

Отмечается, что мужчина, приехавший домой на автомобиле BMW, припарковался прямо возле подъезда. По всей видимости, он заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и произвел несколько выстрелов в спину.

На звук выстрелов на улицу выбежали жители дома, в том числе и жена убитого. Они вызвали полицию и «скорую». Однако медики уже только констатировали смерть.

При осмотре места происшествия обнаружены гильзы, предположительно калибром 9 мм.

Также сообщается, что убитым является 39-летний Тимур Ш., проживавший в этом же доме. Погибший официально нигде не работал, ранее судим не был. Примерно полгода назад он был задержан полицией по подозрению в торговле амфетамином, несколько месяцев провел в СИЗО, из которого вышел около месяца назад. В настоящее время дело, по которому он проходит как обвиняемый, рассматривается в Заводском районном суде Николаева.

По мнению правоохранителей, убийство имеет все признаки заказного.

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