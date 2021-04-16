В Черкассах пассажир избил кондуктора и сбежал с трамвая

Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовал Тарас Хвыль на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

"Вот так уходят нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)", - говорится в подписи к посту.

Как удалось выяснить, нетрезвый мужчина отказался оплачивать проезд, ударил кондуктора ногой по спине и начал лезть через форточку, чтобы скрыться.

Такой необычный способ убежать от полицейских поразил украинцев - многие посчитали мужчину неадекватным.

"Надеюсь кто-то узнает этого товарища. Город должен знать своих героев!", "У него все «дома»? Или кто-то отсутствует?", "Начинайте решетку на маршрутках ставить", "В этой стране можно говорить о здравом смысле? И здесь быдла столько что на наш весь достаточно!", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, что в Киеве девушку без маски кондуктор и пассажир ногами вытолкали из трамвая.



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