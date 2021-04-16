В Черкассах пассажир избил кондуктора и сбежал с трамвая
Как передает Politeka.net, кадры инцидента опубликовал Тарас Хвыль на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
"Вот так уходят нарушители до приезда полиции. (Заяц, который еще и ударил кондуктора)", - говорится в подписи к посту.
Как удалось выяснить, нетрезвый мужчина отказался оплачивать проезд, ударил кондуктора ногой по спине и начал лезть через форточку, чтобы скрыться.
Экс-муж Ани Лорак после примирения показал семейную идиллию, возится с дочерью и новым малышом: "Это моя..."
Усик сцепился с Ломаченко вне ринга, видео схватки: "Этот бой войдёт в историю"
Экс-"холостяк" оказался "не по девочкам", шокирующее признание красавца: "Я смирился с..."
Скрытный Олег Винник неожиданно заговорил о жене, в Сети раскрыли ее имя: "Несешь свой крест..."
Счастливая Осадчая засветила "беременный" животик рядом с Винником и Кароль: "Как вам идет..."
Такой необычный способ убежать от полицейских поразил украинцев - многие посчитали мужчину неадекватным.
"Надеюсь кто-то узнает этого товарища. Город должен знать своих героев!", "У него все «дома»? Или кто-то отсутствует?", "Начинайте решетку на маршрутках ставить", "В этой стране можно говорить о здравом смысле? И здесь быдла столько что на наш весь достаточно!", - писали в комментариях под видео.
Ранее мы сообщали, что в Киеве девушку без маски кондуктор и пассажир ногами вытолкали из трамвая.
В Днепре мужчина покусал кондуктора: "не пустили..."
Трамвай загорелся в Днепре, кадры: люди выбегали, чтобы не задохнуться.
Водитель маршрутки отомстил пассажиру без маски в Днепре: разборки попали на камеру.