Учительницу в Луцке обвинили в издевательствах над ученицами
Как передает Politeka.net, об этом сообщили в Instagram-сообществе "4lutsk".
Подросткам по 13-14 лет. По словам учеников, пытаясь обнаружить у них электронные сигареты, учительница заставила девочек раздеться до белья.
"На перемене у меня в классе парили, и тут заходит и учительница, она увидела пар, начала кричать, обзывала немного, я уже точно не помню. Я ей сказала, что у меня ничего нет, потом она всех выгнала и оставила меня и две одноклассницы, сказала раздеться до трусов и лифчика, потом разуваться ", - передают в сообществе слова одной из пострадавших.
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В комментариях под постом люди не скрывали своего возмущения.
"Сколько там уже не учусь, а она еще там", "И чего я не удивляюсь, что она способна на такое", "Ооо она ко всем относилась очень плохо, пришлось мне Ее цензурной лексикой крыть! Сама ужасная учительница!", - писали в комментариях под постом.
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