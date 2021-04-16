Подросткам по 13-14 лет. По словам учеников, пытаясь обнаружить у них электронные сигареты, учительница заставила девочек раздеться до белья.

"На перемене у меня в классе парили, и тут заходит и учительница, она увидела пар, начала кричать, обзывала немного, я уже точно не помню. Я ей сказала, что у меня ничего нет, потом она всех выгнала и оставила меня и две одноклассницы, сказала раздеться до трусов и лифчика, потом разуваться ", - передают в сообществе слова одной из пострадавших.