На Днепропетровщине произошел серьезный пожар на железной дороге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на местный сайт "Наш город".

Возгорание возникло на железнодорожной станции в Желтых Водах Днепропетровской области. Чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца.

В частности, загорелись списанные пассажирские вагоны в районе школы №3. Как передают очевидцы чрезвычайного происшествия, буквально за считанные минуты городок затянуло черным дымом.

Местные жители утверждают, что подобное происходит регулярно. Существует даже версия, что поджоги могут быть умышленными - якобы таким способом избавляются от списанных вагонов, чтобы потом порезать их на металлолом.

"Сколько при такой сомнительной утилизации выделяется вредных веществ - нам остается только догадываться. Ветер попутный, и облако черного дыма с вредными веществами активно идет на город", - рассказал автор видео.

Он также отметил, что по документам, возможно, инцидент проходит как обычный пожар, однако по факту никто не спешит ликвидировать возгорание.

"Вагоны выгорают полностью дотла, а дальше успешно режутся на металлолом", - утверждает автор видео.

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