Ушел из жизни известный украинский врач-онколог
Как передает Politeka.net, печальную новость сообщили на Facebook-страничке "Хмельницкого областного противоопухолевого центра.
Коваленко Александра Васильевича не стало на 77-м году жизни.
"Отошел в вечность коллега, врач-онкохирург, один из основателей маммологической службы области, возглавлял онкологическую службу будучи областным онкологом. Выражаем искренние соболезнования родным, близким", - говорится в сообщении.
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Украинцы также выразили соболезнования родным и близким медика.
"Царство небесное, сочувствия семье", "Искренние соболезнования родным и близким. Пусть с Богом покоится", "Пусть покоится с Богом", - писали в комментариях под постом.
Ранее мы сообщали, что ушел из жизни хирург николаевской больницы скорой помощи Виктор Николаевич Бедный.
Его не стало на 68 году жизни.
Свою работу медиком он начал после окончания в 1981 году Одесского Медицинского Института и прошел путь от хирурга участковой больницы до заведующего отделением литотрипсии.
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