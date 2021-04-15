В Херсоне женщина "зарабатывает" на жизнь попрошайничеством и привлекает к этому свою 8-летнюю дочь

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Херсонской области.

Правоохранители сообщили, что к ним обратился прохожий и рассказал, что по улице Суворова он увидел женщину, возле которой находилась маленькая девочка и просила у людей милостыню.

Прибыв на место, на скамейке полицейские увидели женщину с ребенком, которая действительно просила у прохожих деньги. Правоохранители пообщались с мамой и ее 8-летней дочерью.

Как оказалось, женщине 46 лет и она приехала Одесской области. Она объяснила, что ненадолго прибыла вместе с дочкой в Херсон "на заработки".

Мать утверждала, что милостыню просила только она сама, а дочь обычно оставляла дома с сестрой. Однако на этот раз девочку якобы не с кем было оставить, поэтому она решила взять ее с собой "на работу".

Полицейские утверждают, что ребенок был одет опрятно и не выглядел неухоженным. Однако в школу девочка не ходит и вместе с матерью постоянно переезжает в разные города. В Херсоне они снимают квартиру.

Полицейские наведались домой к женщине, где, по их словам, было обнаружено все необходимое. Женщина пообещала больше не привлекать ребенка к занятиям попрошайничеством и лучше заниматься его воспитанием.

О данном происшествии уже проинформировали службу по делам детей и ювенальных полицейских. В отношении женщины составлен админпротокол по статье о неисполнении родителями обязанностей по воспитанию детей.

Также полицейские подарили ребенку мягкие игрушки и купили сладости. Матери правоохранители приобрели необходимые продукты питания и посоветовали быстрее накормить дочь.

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