На Житомирщине будут судить мужчину, который заманивал собак на свой двор, убивал их и употреблял в пищу
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.
О жуткой истории стало известно еще в феврале. Ужасные события разворачивались в одном из сел Харитоновской ОТГ.
Как выяснилось, местный 27-летний житель заманивал соседских и бродячих собак на свое домовладение, убивал их, а затем употреблял в пищу. Когда полицейские наведались во двор к живодеру, то обнаружили там убитого пса и останки других собак. Мужчину взяли под стражу.
По данным правоохранителей, молодой человек проживает сам. Животных он специально заманивал к себе на территорию. Во время следственных действий были изъяты доказательства издевательств над животными, части их туш и орудия для зверств.
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Сейчас правоохранителям известно об убийстве двух собак одного пса односельчанки и одного бездомного. Однако соседи живодера уверены, что таких случаев было значительно больше. По данному факту было начато уголовное производство.
Сейчас полицейские уже закончили расследование по этому жуткому делу. Обвинение в отношении молодого человека направлено в суд.
Живодеру инкриминируют жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит до восьми лет заключения.
Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.
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