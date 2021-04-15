"В ход" пошли не только бродячие собаки

На Житомирщине будут судить мужчину, который заманивал собак на свой двор, убивал их и употреблял в пищу

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Житомирской области.

О жуткой истории стало известно еще в феврале. Ужасные события разворачивались в одном из сел Харитоновской ОТГ.

Как выяснилось, местный 27-летний житель заманивал соседских и бродячих собак на свое домовладение, убивал их, а затем употреблял в пищу. Когда полицейские наведались во двор к живодеру, то обнаружили там убитого пса и останки других собак. Мужчину взяли под стражу.

По данным правоохранителей, молодой человек проживает сам. Животных он специально заманивал к себе на территорию. Во время следственных действий были изъяты доказательства издевательств над животными, части их туш и орудия для зверств.

Сейчас правоохранителям известно об убийстве двух собак одного пса односельчанки и одного бездомного. Однако соседи живодера уверены, что таких случаев было значительно больше. По данному факту было начато уголовное производство.

Сейчас полицейские уже закончили расследование по этому жуткому делу. Обвинение в отношении молодого человека направлено в суд.

Живодеру инкриминируют жестокое обращение с животными, совершенное с особой жестокостью. Ему грозит до восьми лет заключения.

Напомним, в Киеве живодер избил пса и выбросил его на мороз.

Как сообщала Politeka, "Избил и выбросил на мороз": в Киеве на камеру мужчина совершил нечеловеческий поступок.