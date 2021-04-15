Мужчина не может поверить в случившееся

В больнице Харькова скончалась роженица

Как передает Politeka.net, о том, как проходило ее лечение рассказал ее муж Дмитрий в соцсетях.

Дмитрий обратился к другому врачу-инфекционисту, который диагностировал у женщины пик цитокинового шторма, который упустили в больнице. Ей приписали новое лекарство, от которого она начала идти на поправку, но опоздание стоило ей жизни - легкие были серъезно повреждены.

4 апреля у женщины снизилась сатурация, после чего ее с кислородного аппарата перевели на ИВЛ. В полночь женщина умерла. По словам врачей, ее легкие попросту перестали принимать кислород.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умерла 28-летняя врач-педиатр Заставнивской многопрофильной больницы в Черновицкой области Марьяна Малинник.

Она была на восьмом месяце беременности и ждала первенца.

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