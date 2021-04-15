В больнице Харькова скончалась роженица

Как передает Politeka.net, о том, как проходило ее лечение рассказал ее муж Дмитрий в соцсетях.

Женщина поступила в роддом на восьмом месяце беременности. Врачи решились на кесарево сечение. Ребенок родился здоровым, а с женщиной все было в порядке, но позже ее состояние здоровья стремительно ухудшалось.

"У меня вопрос, как абсолютно здоровая мама двоих детей, которая месяц боролась с ковидом и шла на поправку, могла умереть в больнице?", - написал убитый горем мужчина.

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По его словам, она звонила ему и рассказала, что задыхается.

"Позвонил врачам, те рассказали, что у нее панические атаки, с ней всегда есть кто-то рядом, и все под контролем", - поделился мужчина.

Дмитрий обратился к другому врачу-инфекционисту, который диагностировал у женщины пик цитокинового шторма, который упустили в больнице. Ей приписали новое лекарство, от которого она начала идти на поправку, но опоздание стоило ей жизни - легкие были серъезно повреждены.

4 апреля у женщины снизилась сатурация, после чего ее с кислородного аппарата перевели на ИВЛ. В полночь женщина умерла. По словам врачей, ее легкие попросту перестали принимать кислород.

Ранее мы сообщали, что от коронавируса умерла 28-летняя врач-педиатр Заставнивской многопрофильной больницы в Черновицкой области Марьяна Малинник.

Она была на восьмом месяце беременности и ждала первенца.

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