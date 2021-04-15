В Николаевской области случилась смертельная авария

Как передает Politeka.net, об этом сообщили в отделе коммуникаций полиции области (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Жуткое ДПТ произошло утром, 15 апреля, на автодороге "Николаев — Днепр".

"Произошло столкновение грузового автомобиля почты Фотон Кобальт и микроавтобуса Fiat Scudo, 31-летний водитель которого перевозил шесть тел умерших от Covid (в гробах)", - говорится в сообщении.

46-летний водитель грузовика госпитализирован в больницу с травмами.

Сейчас движение по трассе полностью заблокировано в обоих направлениях, а правоохранители устанавливают обстоятельства и причины ДТП.

Ранее мы сообщали, что в Святошинском районе столицы произошло смертельное ДТП с участием катафалка.

В результате аварии погибли водитель и пассажир легковушки. Еще одного пассажира авто спасатели деблокировали с помощью специальных инструментов и передали врачам.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что трагическое ДТП произошло на трассе, среди жертв ребенок.