На Херсонщине женщина избила бывшего зятя топором
Об инциденте рассказали в местном издании "Типичный Херсон".
Все произошло в одном из местных сел. Мужчина пришел к бывшей жене, чтобы проведать свою дочь.
Его на пороге встретила бывшая теща, которая заявила, что их нет дома. Мужчина ей не поверил и пошел проверять хозяйство.
Убедившись, что теща не соврала, он направился к выходу, но почувствовал удары сзади.
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Ранее мы сообщали, что в Киеве расправились с отцом двоих детей.
Как оказалось, его убила теща.
"Она призналась, что в ходе конфликта, схватила кухонный нож и ударила зятя в живот", - рассказали в полиции.
Более того, по данным следствия, женщина помогала скрыть следы преступления, тем самым выгораживая мать.
Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".
Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.
Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.