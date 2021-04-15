На Херсонщине женщина избила бывшего зятя топором

Об инциденте рассказали в местном издании "Типичный Херсон".

Все произошло в одном из местных сел. Мужчина пришел к бывшей жене, чтобы проведать свою дочь.

Его на пороге встретила бывшая теща, которая заявила, что их нет дома. Мужчина ей не поверил и пошел проверять хозяйство.

Убедившись, что теща не соврала, он направился к выходу, но почувствовал удары сзади.

Теща дважды ударила его по спине обухом топора. Мужчина отделался лишь ушибами и синяками. В итоге он написал заявление в полиции и дело дошло до суда - во время заседания мужчина настаивал, чтобы обидчицу отправили на исправительные работы.

Однако суд ограничился для женщины только штрафом в 510 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Киеве расправились с отцом двоих детей.

Как оказалось, его убила теща.

"Она призналась, что в ходе конфликта, схватила кухонный нож и ударила зятя в живот", - рассказали в полиции.

Ее дочь и вдова погибшего поступок мамы не осуждала.

Более того, по данным следствия, женщина помогала скрыть следы преступления, тем самым выгораживая мать.

Напомним, в Киеве консьержку избили ради телефона и обогревателя: "сначала угрожал, а потом достал биту и...".

Как сообщала Politeka, очевидцы трагического ДТП рассказали о том, что происходило на остановке в Киеве.

Также сообщалось, что под Киевом избили и похитили молодого парня: в столице и области ввели спецоперацию.