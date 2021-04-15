На Донбассе 15-летний подросток пострадал в результате взрыва

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Инцидент произошел в среду, 14 апреля. В 16:00 спасатели получили сообщение о взрыве неизвестного предмета улице Томанова в Покровске Донецкой области.

На место происшествия выехали спасатели и установили, что во время проведения населением сжигания листвы во дворе 3-х этажного жилого дома произошла детонация неизвестного предмета. В результате происшествия пострадал подросток 2006 года рождения. Парня госпитализировали в Центральную районную больницу Покровска. О травмах, полученных подростком в результате взрыва, а также о его состоянии пока что информации нет.

В результате взрыва никаких разрушений не произошло.

Сейчас обстоятельства инцидента выясняют сотрудники Нацполиции.

"Уважаемые граждане! Спасатели Донетчины обращают ваше внимание на то, что сжигание остатков сухой растительности категорически запрещено! Это может иметь катастрофические последствия! Кроме того, в случае обнаружения подозрительных предметов категорически запрещено их трогать, перемещать, а тем более разбирать или бросать в огонь! Необходимо немедленно вызвать Службу спасения по номеру 101", - обратились в ГСЧС к гражданам.

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