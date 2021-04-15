На Прикарпатье произошел пожар в больнице
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, прикарпатские чрезвычайники ликвидировали пожар в здании Долинской центральной районной больницы и эвакуировали 37 человек. Чтобы посмотреть видео с места, доскрольте новость до конца.
Пожар произошел рано утром в четверг, 15 апреля. Спасатели получили сообщение о пожаре в медучреждении в городе Долина на улице Оксаны Грицей.
К тушению пожара привлекли 80 человек личного состава и 19 единиц техники.
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Как выяснилось, пожар возник в инфекционном отделении Долинской центральной районной больницы на лестничной клетке второго этажа и начал распространяться на чердак. Площадь пожара составляла около 250 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали из здания 37 человек. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал.
"Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован в 09:04, а ликвидирован - в 09:49. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара - устанавливается", - говорится в сообщении.
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