На Прикарпатье произошел пожар в больнице

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, прикарпатские чрезвычайники ликвидировали пожар в здании Долинской центральной районной больницы и эвакуировали 37 человек. Чтобы посмотреть видео с места, доскрольте новость до конца.

Пожар произошел рано утром в четверг, 15 апреля. Спасатели получили сообщение о пожаре в медучреждении в городе Долина на улице Оксаны Грицей.

К тушению пожара привлекли 80 человек личного состава и 19 единиц техники.

Как выяснилось, пожар возник в инфекционном отделении Долинской центральной районной больницы на лестничной клетке второго этажа и начал распространяться на чердак. Площадь пожара составляла около 250 квадратных метров.

Спасатели эвакуировали из здания 37 человек. В результате пожара, к счастью, никто не пострадал.

"Благодаря профессиональным и слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений пожар был локализован в 09:04, а ликвидирован - в 09:49. Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения пожара - устанавливается", - говорится в сообщении.

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