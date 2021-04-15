На Николаевщине участник боевых действий на Донбассе решил свести счеты с жизнью
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост старосты села Лупарево Натальи Панаший.
Так, в одном из сел Николаевской области был найден повешенным 23-летний участник АТО. Причины происшествия выясняются.
Тело участника боевых действий на Донбассе обнаружили во дворе его тестя в среду утром, 14 апреля.
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"Страшное событие сейчас в Лупарево. По неизвестным причинам во дворе тестя утром найден труп зятя, который висел в петле. Было ему 23 года. По последней информации, он несколько лет назад вернулся с войны", - рассказала староста.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.
Фамилию и другие личные данные погибшего пока что не разглашают.
Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области парень и девушка пытались свести счеты с жизнью. При этом сделать это пара решила разными способами. Парень порезал себе вены, а девушка выпрыгнула из окна 5-го этажа. По данным местных СМИ, парня медикам удалось спасти, а девушка в результате полученных травм погибла.
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