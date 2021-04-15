Парню было всего 23 года...

На Николаевщине участник боевых действий на Донбассе решил свести счеты с жизнью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост старосты села Лупарево Натальи Панаший.

Так, в одном из сел Николаевской области был найден повешенным 23-летний участник АТО. Причины происшествия выясняются.

Тело участника боевых действий на Донбассе обнаружили во дворе его тестя в среду утром, 14 апреля.

"Страшное событие сейчас в Лупарево. По неизвестным причинам во дворе тестя утром найден труп зятя, который висел в петле. Было ему 23 года. По последней информации, он несколько лет назад вернулся с войны", - рассказала староста.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства трагедии.

Фамилию и другие личные данные погибшего пока что не разглашают.

Ранее сообщалось, что в Бердянске Запорожской области парень и девушка пытались свести счеты с жизнью. При этом сделать это пара решила разными способами. Парень порезал себе вены, а девушка выпрыгнула из окна 5-го этажа. По данным местных СМИ, парня медикам удалось спасти, а девушка в результате полученных травм погибла.

Напомним, что Украина понесла невосполнимые потери на Донбассе: ВСУ сообщили печальное известие.

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