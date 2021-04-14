В Польше произошла еще одна трагедия с украинским заробитчанином

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на польское радио РДН.

Отмечается, что трагедия произошла в понедельник, 12 апреля, во время замены опор электросети в населенном пункте Брусьник Тарновского уезда (Малопольское воеводство).

"Во время работы один из рабочих оказался в канаве. В это время бурил скважину второй рабочий. Оператор экскаватора не заметил, что мужчина находился в зоне бурения. На место приехали фельдшеры, но мужчину, к сожалению, не удалось спасти", - сообщают польские СМИ.

По данным местных журналистов, погибший был украинцем и жил в Новом Сончи. Он был рабочим на фирме, которая выполняла работы по замене столбов.

Сейчас расследованием смертельного случая занимается инспекция по труду, которая установит, виновен ли в трагедии работодатель украинца. Также польская полиция уже начала следствие по факту непреднамеренного причинения смерти и подвергая риску жизнь или здоровье работника.

Ранее сообщалось, что в польской больнице скончался еще один украинец, попавший в ужасную аварию. 49-летний житель Тернопольщины попал в аварию с участием рейсового автобуса и впоследствии скончался в больнице. ДТП произошло еще 6 марта.

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