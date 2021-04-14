Ушел из жизни известный украинский хирург

Как передает Politeka.net, лоб этом сообщил его коллега и друг Александр Демьянов на своей страничке в Facebook.

Хирург николаевской больницы скорой помощи Виктор Николаевич Бедный скончался на 68 году жизни.

Свою работу медиком он начал после окончания в 1981 году Одесского Медицинского Института и прошел путь от хирурга участковой больницы до заведующего отделением литотрипсии.

На фото крайний справа

Виктор Николаевич был первым в Николаеве, кто освоил на практике дистанционную ультразвуковую литотрипсию.

"Виктор Николаевич воспитал плеяду учеников, достойных своего учителя. Он вкладывал в свою работу всего себя, без остатка, он ею жил и радовался каждому случаю быть полезным пациенту. Следуя клятве Гиппократа, его последователи будут помнить о своём наставнике и друге, посвящая и ему свои новые достижения и успех", - подытожил медик.

Украинцы также выразили соболезнования родным и близким медика.

"Золотой человек, вечная память", "Как жаль, что уходят такие люди. Царство небесное хорошему человеку", "Знакома лично с Виктором Николаевичем. Был прекрасным человеком, профессионалом и новатором. Низкий поклон за заботу и внимание, широту и щедрость души. Соболезнование родным и близким. Царствия небесного его душе", - писали в комментариях под постом.

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