В Черкассах мужчина без маски устроил скандал в маршрутке

Как передает Politeka.net, соответственное видео опубликовали в местном паблике в Instagram (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)



На просьбу кондуктора выйти, поскольку есть еще другие пассажиры, а через него автобус не поедет, мужчина заявил, что это не его проблемы.

Против мужчины "восстала" вся маршрутка, поскольку водитель отказывался ехать, пока мужчина не наденет средство защиты.

Продолжалось это 30 минут, после чего пассажиры пошли пешком.

"Открывайте двери или я их сейчас выломаю", - заявил мужчина и, не дожидаясь приезда полиции, покинул автобус.

Поступок молодого человека вызвал недоумение и критику со стороны пользователей сети:

"Чувак просто клоун самый настоящий. Устроил цирк, чем только людей в транспорте задержал. Пусть бы предварительно звонил в министерство здравоохранения, получал личное индивидуальное разрешение перемещаться без маски и потом бы это устраивал. Но плюс в этом есть, теперь мы все знаем как выглядит этот клоун", " Жаль людей, которые попали под его эксперимент. У каждого свои дела. Это шоу было не уместным", - писали в комментариях под видео.

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