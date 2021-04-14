В Виннице мужчина хотел прыгнуть с моста за 100 гривен
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу местной полиции.
По данным полиции, под вечер 12 апреля на линию 102 позвонил винничанин, который в это время проходил по Киевскому мосту. Он стал свидетелем того, как неизвестный мужчина взобрался на ограждение.
Прохожему показалось, что мужчина пытается свести счеты с жизнью, поэтому он позвонил в полицию.
"Это событие зафиксировали камеры видеонаблюдения Ситуационного центра. На видео видно, как мужчина несколько раз вылезал на ограждение и спускался на землю. Последний раз он сделал это, когда услышал сирену служебного автомобиля патрульных", - говорится в сообщении.
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На место происшествия прибыли полицейские, обнаружили там мужчину и подошли к нему, чтобы поговорить.
По словам патрульных, 34-летний винничанин был в нетрезвом состоянии. Он рассказал полицейским, что поспорил со своим знакомым, что сможет прыгнуть с моста в реку. За это он мог получить от товарища 100 гривен.
С мужчиной провели профилактическую беседу, он заверил полицейских, что все понял, и пошел домой.
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