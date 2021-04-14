Украинскому нацгвардейцу, который похитил и пытал волонтера, грозит до 10 лет тюрьмы
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Так, бывший командир одного из отделений батальона специального назначения обвиняется в похищении и пытках человека.
По данным ГБР, инцидент произошел осенью 2014 года. Тогда 28-летний военнослужащий, выполняя незаконный приказ, по предварительному сговору с шестью товарищами по службе, угрожая огнестрельным оружием, похитил гражданина в селе Новые Петровцы под Киевом. На то время похищенный мужчина был волонтером и помогал с ведением документации в отделе кадров воинской части.
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Сначала волонтера перевезли в Днепропетровскую область и в течение месяца удерживали в туалете неработающего детского лагеря, ограничивая в еде и воде. Затем потерпевшего перевезли в заброшенный охотничий дом в Донецкой области, где продолжали незаконно удерживать еще в течение двух месяцев.
Мужчину пытали, били, угрожали и запугивали расправой над ним, его родными и знакомыми.
Все это делалось для того, чтобы заставить волонтера признаться в якобы причастности к утечке в интернет персональных данных военнослужащих батальона Нацгвардии.
7 апреля 2021 года бывшему нацгвардейцу сообщили о подозрении.
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