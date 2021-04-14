На Ровенщине вспыхнул масштабный пожар
Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП и подробности сообщили в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Виновником жуткого пожара стал 56-летний местный житель, который поджег сухую траву. Огонь распространился настолько быстро, что он не успел его потушить и, надышись дымом, упал прямо в пламя.
Для ликвидировать пожар подключилось все село - люди вышли на улицы с лопатами и песком.
Огонь подбирался к дому, где находилась больная мать погибшего.
Деньги на жилье массово хотят раздать украинцам, на каких условиях и что задумали в Раде: "Для тех, кто..."
Дан Балан устроил Тине сюрприз на "Голосі країни", неожиданно появившись с мамой: "Горько!"
Оборвалась жизнь легендарного певца: на его шедеврах выросло не одно поколение
Ушла из жизни легендарная российская актриса: дочь нашла бездыханное тело мамы в квартире
Украинцев предупредили о надвигающейся опасности на Пасху: "К сожалению..."
К счастью, женщину удалось спасти, а масштабный пожар ликвидировать.
"Люди были в панике, в растерянности собирали вещи, выносили из домов", - рассказали спасатели.
Ранее мы рассказывали, что в Киеве бывший депутат сжег жене авто и пытался сжечь квартиру.
Когда на место прибыли правоохранители, местные жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобили Bentley и поджег квартиру на 16-ом этаже.
Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.
Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.
Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли двери и...".