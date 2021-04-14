На Ровенщине вспыхнул масштабный пожар

Как передает Politeka.net, кадры с места ЧП и подробности сообщили в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Виновником жуткого пожара стал 56-летний местный житель, который поджег сухую траву. Огонь распространился настолько быстро, что он не успел его потушить и, надышись дымом, упал прямо в пламя.

Для ликвидировать пожар подключилось все село - люди вышли на улицы с лопатами и песком.

Огонь подбирался к дому, где находилась больная мать погибшего.

К счастью, женщину удалось спасти, а масштабный пожар ликвидировать.

"Люди были в панике, в растерянности собирали вещи, выносили из домов", - рассказали спасатели.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве бывший депутат сжег жене авто и пытался сжечь квартиру.

Когда на место прибыли правоохранители, местные жители бросились жаловаться на нетрезвого мужчину, который приехал на автомобили Bentley и поджег квартиру на 16-ом этаже.

Напомним, масштабный пожар разгорелся на набережной в Киеве: дым виден с разных концов города, кадры.

Ранее Politeka сообщала, что в Киеве посреди дороги загорелось авто: на месте осталась только груда металла, кадры последствий.

Также Politeka писала о том, что задымление в жилом доме на Киевщине унесло жизни людей, кадры трагедии: "спасатели открыли двери и...".