Водитель маршрутки на Львовщине отказался везти ребенка из многодетной семьи

Как передает Politeka.net, об инциденте сообщили в местном паблике в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"Маршрут Стрелковичи, за рулем Степан не взял ребенка с удостоверением, для кого законы Украины? Для кого льготы? Это же Степан у него нет закона. Это быдло, а не шофер", - говорится в подписи к посту.

В сети возникли бурные обсуждения инцидента. Некоторые украинцы даже стали на сторону водителя.

"Интересно, если бы так же поступили с детьми того шофера? ... Потому что наплевать, главное деньги за маршрут собрать побольше ...", "Водитель закон не придумал сам, сидячие значит сидячие и удостоверение здесь ни к чему. А вот оператор быдло еще и тупое!", "Кстати, а местные власти оплачивают проезд этих детей?", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы рассказывали, что во Львове водитель выгнал из автобуса двенадцатилетнего ребенка, который по требованию водителя показал ему ученический билет, но водителю не понравился вид проездного.

Напомним, маршрутчик дважды избил назойливого пассажира в Киеве: кадры разборок.

Ранее Politeka сообщала, что "45 минут замерзали на морозе": водители маршруток не впускают детей в салон, домой приходится идти пешком.

Также Politeka писала, что маршрутчик набросился на школьника и выбросил его на улицу: "Убери свои деньги и освободи машину".