Взрослые потеряли его из вида всего на несколько минут

Трехлетней ребенок умер во время празднования свадьбы



Подробности трагедии сообщает "Украинская газета в Италии".

Вопиющий инцидент произошел на острове Сардиния, в Италии. Украинка со своим ребенком отправилась туда на свадьбу подруги.

Ребенок играл со своим шестилетним братом, но на несколько минут взрослые потеряли его из вида - он незаметно вышел из помещения.

Люди бросились на поиски мальчика, и нашли его без сознания в маленьком бассейне.

Прибывшие на место медики лишь констатировать факт смерти малыша.

Ранее мы рассказывали, что украинка полгода хранила труп ребенка в сарае.

34-летняя женщина родила дома мертвого ребенка и спрятала его в сарае. Сожителю, который тогда уехал на заработки, она сообщила, что оставила младенца в больнице.

Спустя пол года, в пылу ссоры, она призналась, что ребенок умер - она отдала мужчине сверток, в котором якобы находилось тело ребенка. Сожитель якобы закопал труп на огороде, но на следующий день обратился в полицию.

Напомним, под Одессой подросток убил родного дядю.

Как сообщала Politeka, стали известны новые детали смерти юной спортсменки в Харькове.

Также Politeka писала, Украину всколыхнула волна отравлений среди подростков.