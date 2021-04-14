Трехлетней ребенок умер во время празднования свадьбы
Подробности трагедии сообщает "Украинская газета в Италии".
Вопиющий инцидент произошел на острове Сардиния, в Италии. Украинка со своим ребенком отправилась туда на свадьбу подруги.
Ребенок играл со своим шестилетним братом, но на несколько минут взрослые потеряли его из вида - он незаметно вышел из помещения.
Люди бросились на поиски мальчика, и нашли его без сознания в маленьком бассейне.
Прибывшие на место медики лишь констатировать факт смерти малыша.
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Ранее мы рассказывали, что украинка полгода хранила труп ребенка в сарае.
34-летняя женщина родила дома мертвого ребенка и спрятала его в сарае. Сожителю, который тогда уехал на заработки, она сообщила, что оставила младенца в больнице.
Спустя пол года, в пылу ссоры, она призналась, что ребенок умер - она отдала мужчине сверток, в котором якобы находилось тело ребенка. Сожитель якобы закопал труп на огороде, но на следующий день обратился в полицию.
Напомним, под Одессой подросток убил родного дядю.
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