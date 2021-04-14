Во Львове прямо в парке нашли останки человека

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сайт "Сегодня".

Так, в городском парке нашли человеческую ногу. При этом жуткую находку обнаружили дети.

По данным СМИ, школьники гуляли в парке и в куче мусора нашли кости. Дети не растерялись и позвонили в полицию. На место прибыли правоохранители.

Парк, в котором обнаружили ногу человека, находится недалеко от центра Львова. На окраинах есть особняки.

Школьники, которые живут рядом с этим местом, гуляли в парке и полезли на стихийную свалку строительного мусора, где и обнаружили останки ног человека.

Когда на место прибыли правоохранители, они также отдельно нашли туловище, а сейчас полиция ищет голову и руки.

По словам львовских правоохранителей, кости лежат там уже давно, что подтверждают фото, сделанные на месте.

Ранее сообщалось, что в украинской столице во дворе возле многоэтажки нашли труп человека, а дети в это время спокойно играли на площадке рядом с местом, где лежало тело. Труп заметили на детской площадке на улице Мишуги, 8. В нескольких метрах от тела, ничего не подозревая, продолжали играть дети.

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