В психиатрическом отделении больницы Николаева избили ребенка
Как передает Politeka.net, об этом журналистам "ТСН" сообщила мать 8-летнего мальчика больного аутизмом (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Все за день после госпитализации на ребенке появились синяки и гематомы. Мальчик признался, что его избила медработница психбольницы.
"Сказал — это меня тетя била, кулаками в голову била. Под волосами — гематомы, шишки. В глазах полопались сосуды", — поделилась мать ребенка.
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Также он сообщил, что работница медучреждения ударила его после того, как он толкнул другого ребенка.
В больнице говорят, что мальчик получил травмы по собственной вине, поскольку был в возбужденном состоянии и мог удариться, когда сорвал шторку на окне.
Кроме того не исключают конфликта между маленькими пациентами.
"Один ребенок ударил другого и мама об этом знала. Держать каждого за руку мы не можем", - заявили в больнице.
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