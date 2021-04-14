Официальный представитель Министерства обороны США заявил, что в ближайшее время два военных корабля будут отправлены в Черное море в знак поддержки Украины на фоне усиления присутствия российских войск у границ, передает "РБК Украина".

Предполагается, что эсминцы зайдут в воды Черного моря 14 и 15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.



Стоит отметить, что вооруженный "томагавками", ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» уже не впервые будет находиться в акватории Черного моря. Эсминец заходил в порт Одессы в 2007, 2014 и 2020 годах.