В Черное море направляются два эсминца США - Donald Cook и Roosevelt
Официальный представитель Министерства обороны США заявил, что в ближайшее время два военных корабля будут отправлены в Черное море в знак поддержки Украины на фоне усиления присутствия российских войск у границ, передает "РБК Украина".
Предполагается, что эсминцы зайдут в воды Черного моря 14 и 15 апреля и пробудут там до 4-5 мая.
Стоит отметить, что вооруженный "томагавками", ракетный эсминец ВМС США «Дональд Кук» уже не впервые будет находиться в акватории Черного моря. Эсминец заходил в порт Одессы в 2007, 2014 и 2020 годах.
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