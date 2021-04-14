В Днепропетровской области новорожденного ребенка завернули в пакет и оставили возле железнодорожного переезда

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

Так, во вторник вечером, 13 апреля, в городе Каменском Днепропетровской области прохожие обнаружили новорожденного ребенка. К счастью, младенец был жив. Ребенка оставили у железнодорожного переезда в пакете и грязных пеленках.

Пресс-офицер местной полиции Елена Тимченко рассказала, что ребенка нашла женщина, которая гуляла рядом с собакой. Она услышала его крик и плач. По ее словам, малыш был завернут в грязные пеленки и полиэтиленовый пакет. Полицейские вызвали скорую помощь, чтобы спасти младенца от переохлаждения.

Сейчас медики занимаются ребенком, по данному делу работает оперативно-следственная группа.

Ранее сообщалось, что во вторник, 13 апреля, в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра было найдено тело месячной девочки. При этом по всему телу у ребенка были гематомы. Погибшего младенца нашли рано утром, около 05.30. Установить точное время смерти пока что не удалось, потому что тело уже успело покрыться трупными пятнами.

Напомним, в Киеве будут судить женщину, которая продала своего ребенка китайской паре: "получила 400 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, киевлянка устроила домашние роды по Skype и поплатилась: что известно о состоянии ребенка.