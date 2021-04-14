В Днепропетровской области новорожденного ребенка завернули в пакет и оставили возле железнодорожного переезда
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу областной полиции.
Так, во вторник вечером, 13 апреля, в городе Каменском Днепропетровской области прохожие обнаружили новорожденного ребенка. К счастью, младенец был жив. Ребенка оставили у железнодорожного переезда в пакете и грязных пеленках.
Пресс-офицер местной полиции Елена Тимченко рассказала, что ребенка нашла женщина, которая гуляла рядом с собакой. Она услышала его крик и плач. По ее словам, малыш был завернут в грязные пеленки и полиэтиленовый пакет. Полицейские вызвали скорую помощь, чтобы спасти младенца от переохлаждения.
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Сейчас медики занимаются ребенком, по данному делу работает оперативно-следственная группа.
Ранее сообщалось, что во вторник, 13 апреля, в одном из социальных центров в Центральном районе Днепра было найдено тело месячной девочки. При этом по всему телу у ребенка были гематомы. Погибшего младенца нашли рано утром, около 05.30. Установить точное время смерти пока что не удалось, потому что тело уже успело покрыться трупными пятнами.
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