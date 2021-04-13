На Черниговщине чрезвычайное происшествие с автокраном закончилось трагедией
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, во вторник, 13 апреля, в 10 часов утра спасатели получили сообщение о том, что в поселке городского типа Седнев Черниговского района по ул. Казацкой, 12, при проведении работ по выгрузке металлических вагончиков произошло падение частного автокрана. В результате происшествия транспортное средство зацепило электрическую опору, под которую попал и водитель крана 1948 года рождения.
По словам спасателей, от полученных травм 73-летний мужчина погиб на месте.
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В ГСЧС рассказали, что спасатели с помощью гидравлического оборудования подняли бетонную опору и достали тело погибшего водителя.
Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
Ранее сообщалось, что в Чернигове умерла поэтесса, председатель областной организации Союза писателей Украины Анна Арсенич-Баран, после выписки после коронавирусного заболевания. Женщина была председателем кафедры филологических дисциплин и методики их преподавания в Черниговском ОИППО им. К. Д. Ушинского. Летом этого года поэтессе должно было исполниться 51 год.
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