Ушел из жизни известный украинский радиоведущий Игорь Мосесов Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке радиостанции "Львівська Хвиля", где он работал. Он почти 30 лет жизни посвятил работе на радио, а слушателям "Львовской волны" он запомнился авторскими программами "JazzPro", "Музыка из ящичков и не только...".

"Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью. Родные потеряли того, кто дарил тепло, любовь и радость. Искренне сочувствуем жене, родным и друзьям Игоря. Покойся с миром Игорь, пусть тебе там будет спокойно", - говорится в сообщении.



Время и место прощания с Игорем Мосесовым пока неизвестно.