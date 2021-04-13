Ушел из жизни известный украинский радиоведущий Игорь Мосесов

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили на Facebook-страничке радиостанции "Львівська Хвиля", где он работал.

Он почти 30 лет жизни посвятил работе на радио, а слушателям "Львовской волны" он запомнился авторскими программами "JazzPro", "Музыка из ящичков и не только...".

"Мы потеряли хорошего друга, настоящего и сильного человека, непревзойденного музыковеда, который больше всего любил музыку и свою семью. Родные потеряли того, кто дарил тепло, любовь и радость. Искренне сочувствуем жене, родным и друзьям Игоря. Покойся с миром Игорь, пусть тебе там будет спокойно", - говорится в сообщении.

Время и место прощания с Игорем Мосесовым пока неизвестно.

Ранее мы рассказывали, что на Кировоградщине в результате аварии погиб 29-летний украинский музыкант Артем Язловецкий.

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Виновником аварии стал водитель джипа BMW на еврономерах, который на скользкой дороге пошел на обгон. Он не справился с управлением и его начало крутить по встречной полосе. BMW врезался в Славуту и буквально снес с дороги.

Язловецкий погиб на месте.

Напомним, оборвалась жизнь выдающегося украинца, страна потрясена.

Как сообщала Politeka, умер известный украинец.

Также Politeka писала, что остановилось сердце выдающегося украинца, который месяц боролся с вирусом.