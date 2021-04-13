Школьница умерла после разговора с завучем лицея

В России в Алтайском крае ученице 5-го класса стало плохо после беседы с завучем лицея, которая вызвала школьницу вместе с мамой к себе и отругала ее за ролик в популярной соцсети.

Из кабинета обе якобы вышли в слезах, а уже через час девочке стало плохо и вскоре она умерла.

Тело девочки без признаков насильственной смерти было найдено дома.

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка", - заявили следователи.

Официальная причина смерти пока неизвестна.