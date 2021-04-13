Школьница умерла после разговора с завучем лицея
В России в Алтайском крае ученице 5-го класса стало плохо после беседы с завучем лицея, которая вызвала школьницу вместе с мамой к себе и отругала ее за ролик в популярной соцсети.
Из кабинета обе якобы вышли в слезах, а уже через час девочке стало плохо и вскоре она умерла.
Тело девочки без признаков насильственной смерти было найдено дома.
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Официальная причина смерти пока неизвестна.
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