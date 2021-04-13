Школьница умерла после разговора с завучем лицея

В России в Алтайском крае ученице 5-го класса стало плохо после беседы с завучем лицея, которая вызвала школьницу вместе с мамой к себе и отругала ее за ролик в популярной соцсети.

Из кабинета обе якобы вышли в слезах, а уже через час девочке стало плохо и вскоре она умерла.

Тело девочки без признаков насильственной смерти было найдено дома.

школа, ученики

Популярные статьи сейчас

Здоровье Пугачевой безнадежно подорвано, Галкин удивил откровениями: "До сих пор не заживает..."

Горбунов засветил закулисье "Голосу країни", что не показывают зрителям: «Грустненько от этого»

54-летняя Сумская опозорилась, переборщив с открытым ртом под фонограмму: "Не Лопес, а Юля Тимошенко в…"

Будем отдыхать четыре дня подряд и не только: в мае украинцы получат длительные выходные

Имя супруги Олега Винника, которую он скрывает от публики, раскрыли в Сети: "Женат и уже давно"
Показать еще

"В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств гибели ребенка", - заявили следователи.

Официальная причина смерти пока неизвестна.

Кроме того мы писали, что украинцы в ближайшие дни ощутят на себе магнитные бури.

Магнитная буря, по словам ученых, "красного" уровня G1, и произойдет произойдет в пятницу, 16 апреля.

17 апреля также ожидаются метеоволнения, но уже не такие сильные.

Напомним, что возле школы в Одессе нашли тело женщины в мешке, куча полиции: очевидцы выложили страшные кадры.

Также Politeka писала, что жуткая участь настигла юную звезду сериала "Школа" в Москве, вскрылись подробности.

А еще Politeka сообщала, что звезда "Школы" Лиза Василенко с высунутым языком удивила кадрами с овечкой.