Коронавирус забрал жизнь еще одного украинского медика

Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".



Врач-лаборант Луцкой городской клинической больницы Ольга Владимировна Труш более тридцати лет проработала в реанимации.



"Днем и ночью, в праздники и будни Ольга Владимировна была рядом с коллегами, которые борются за то, чтобы подарить шанс на жизнь тем, от кого оно может отойти. Ольга Владимировна была не только высококвалифицированным специалистом, но и добрым отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в сложных жизненных ситуациях, безгранично любила своих детей и внуков, помогала им", - говорится в сообщении.

Родные, друзья, коллеги глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты.