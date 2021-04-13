Коронавирус забрал жизнь еще одного украинского медика
Как передает Politeka.net, трагическую новость сообщили в Facebook-сообществе "Лікарі України разом".
Врач-лаборант Луцкой городской клинической больницы Ольга Владимировна Труш более тридцати лет проработала в реанимации.
"Днем и ночью, в праздники и будни Ольга Владимировна была рядом с коллегами, которые борются за то, чтобы подарить шанс на жизнь тем, от кого оно может отойти. Ольга Владимировна была не только высококвалифицированным специалистом, но и добрым отзывчивым человеком, готовым прийти на помощь в сложных жизненных ситуациях, безгранично любила своих детей и внуков, помогала им", - говорится в сообщении.
Отметим, что за прошедшие сутки 12 апреля было подтверждено 11 680 новых случаев коронавируса среди украинцев, госпитализировали 2 334 человека, умерли 457 больных, выздоровели 14 019 человек.
Всего с начала пандемии в Украине на коронавирус заболело почти два миллиона человек.
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