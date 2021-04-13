В Запорожской области парень и девушка решили устроить парный суицид

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на pro.berdiansk.

Так, в Бердянске парень и девушка пытались свести счеты с жизнью. При этом сделать это пара пыталась разными способами. Парень порезал себе вены, а девушка выпрыгнула из окна 5-го этажа.

Парный суицид произошел в ночь с 12 на 13 апреля в доме по улице Северной, 23.

По данным местных СМИ, парня медикам удалось спасти, а девушка в результате полученных травм погибла.

В Бердянском отделе полиции рассказали, что 27-летний бердянец порезал себе вены уже после того, как его девушка, 21-летняя местная жительница, выпрыгнула из окна.

Сейчас правоохранители устанавливают подробности происшествия.

Местные жители отмечают, что молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.

Ранее сообщалось, что в разных районах украинской столицы в субботу, 10 апреля, были зафиксированы попытки самоубийств. Две несовершеннолетние жительницы Киева пытались покончить с собой, наглотавшись таблеток.

Напомним, пятерых школьниц срочно увезли на скорой среди бела дня: "купили в супермаркете..."

Портал Politeka сообщала, что семейная пара бросилась в огонь ради спасения дома от пожара спасатели пытались сделать все возможное.

Также на сайте Pоliteka мы писали, что выяснились детали трагедии с 16-летней Харьковской лицеисткой: "распылила на полотенце аэрозоль и надышалась им".