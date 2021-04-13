В Запорожской области парень и девушка решили устроить парный суицид
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на pro.berdiansk.
Так, в Бердянске парень и девушка пытались свести счеты с жизнью. При этом сделать это пара пыталась разными способами. Парень порезал себе вены, а девушка выпрыгнула из окна 5-го этажа.
Парный суицид произошел в ночь с 12 на 13 апреля в доме по улице Северной, 23.
По данным местных СМИ, парня медикам удалось спасти, а девушка в результате полученных травм погибла.
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В Бердянском отделе полиции рассказали, что 27-летний бердянец порезал себе вены уже после того, как его девушка, 21-летняя местная жительница, выпрыгнула из окна.
Сейчас правоохранители устанавливают подробности происшествия.
Местные жители отмечают, что молодые люди употребляли наркотические вещества и часто вели себя неадекватно.
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