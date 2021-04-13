Женщина так и не пришла в себя

Стали известны подробности трагедии с волонтером АТО Анжелой Мончинской

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Никопольскую правду".

Так, в Никополе убили известного волонтера, 51-летнюю Анжелу Мончинскую.

По информации местных СМИ, на женщину напал охранник подпольного игрового клуба, где она работала администратором. Заведение находилось на улице Электрометаллургов.

Охранник изнасиловал, ограбил женщину, а также забрал все деньги из кассы. Волонтеру он нанес травмы, от которых она впоследствии скончалась в реанимации. Также злоумышленник решил скрыть следы преступлений и поджег помещение.

Также СМИ сообщают, что 12 апреля в 5:40 в полицию поступило сообщение от фельдшера скорой медицинской помощи о том, что в травматологическое отделение доставили женщину с телесными повреждениями после пожара, который произошел на улице Электрометаллургов. Женщина умерла, не приходя в сознание.

Подозреваемый в убийстве задержан, им оказался 25-летний житель Никопольского района. Ему уже объявлено о подозрении по статье об умышленном убийстве. Следствие продолжается.

Как известно, за свою волонтерскую деятельность Анжела Мончинская была награждена медалью "За верность украинскому народу".

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