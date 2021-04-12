В России вспыхнул масштабный пожар на фабрике "Невская мануфактура" в Санкт-Петербурге

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что пожару присвоен максимальный ранг сложности - 5-й. Чтобы посмотреть видео с места, доскрольте новость до конца.

Так, в Санкт-Петербурге возник пожар площадью 4 тысячи квадратных метров. Огнем охватило здание фабрики "Невская мануфактура". В результате чрезвычайного происшествия уже есть погибшие.

По данным российских СМИ, в Санкт-Петербурге горит сразу четыре этажа 6-этажного дома общей площадью 4 тыс. кв. м. Сейчас огонь пытаются ликвидировать 69 единиц техники и 300 человек личного состава.

Через час после возникновения пожара ранг повысили до 5-го - самого сложного. Для тушения пожара также задействован вертолет МЧС Ка-32 МЧС.

Отмечается, что из здания сразу эвакуировали персонал фабрики - 40 человек. Во время эвакуации произошел внезапный выброс пламени, и горение усилилось, в результате чего погиб один пожарный, а еще двое спасателей получили значительные ожоги тела.

По последней информации, около 16.00 кровля горящей "Невской мануфактуры" обрушилась на 1,5 тысячи квадратных метров, огнем охватило все шесть этажей.

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