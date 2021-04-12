На Днепропетровщине ушла из жизни известный украинский волонтер

Об этом сообщает Politeka со ссылкой Nikopolnews.

Так, местным журналистам из собственных источников стало известно, что в Никополе убили известного волонтера Анжелу Мончинскюу.

Отмечается, что трагедия произошла сегодня, 12 апреля. Источники журналистов сообщают, что женщина стала жертвой преступления, однако других подробностей в СМИ пока не дают.

Известно, что Анжела Мончинская с самого начала войны на Донбассе вместе с другими волонтерами ездила на фронт к бойцам ВСУ, возила украинским солдатам продукты и различные необходимые вещи. Ее очень хорошо знали и уважали среди ветеранов АТО. Также Анжела Мончинская была награждена медалью "За верность украинскому народу".

Ранее сообщалось, что в последнее время Украина несет серьезные потери на Донбассе. В частности, в субботу, 10 апреля снайперы оккупационных войск на Донбассе убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика. Известно, что боец ВСУ служил в 92-й отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко. Украинского солдата выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили неподалеку от Золотого Луганской области.

Напомним, что Украина продолжает нести потери на Донбассе, фото павшего Героя: "земной поклон и вечная слава"

Как сообщала Politeka, молодой боец из бригады отдал жизнь за Украину: последнее фото героя

Также Politeka писала, боец из бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности