Российские наемники обстреляли позиции 92-й отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко

Об этом сообщили в Facebook.

10 апреля снайперы убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика.

"10 апреля, в 11 часов вечера российские наемники в очередной раз "соблюдали режим прекращения огня" и коварно убили защитника Украины. Неподалеку Золотого выстрелом из стрелкового оружия смертельно ранили старшего солдата Андрея Сергеевича Теперика. Харьковщина потеряла еще одного верного сына Родины. Наша военная семья выражает глубокие соболезнования родителям Героя. Не простим... Извини, братец…", – написали в сети.

Ранее мы писали, что на Донбассе от пули вражеского снайпера погиб украинский военный.

Так, 13 марта, стало известно имя погибшего на Донбассе бойца ВСУ.

В районе Марьинки на Донетчине от пули снайпера боевиков погиб 30-летний Александр Пекур. Отмечается, что пуля попала защитнику Украины прямо в сердце.

"Вечная память! Вчера в районе Марьинки пуля вражеского снайпера попала в сердце военнослужащего - контрактника, жителя села Гуровщина - Пекур Александра Валентиновича, 1990 года рождения", - говорится в сообщении.

Известно, что у бойца ВСУ остались мама, брат и бабушка.