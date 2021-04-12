В Винницкой области мужчина из-за ревности жестоко избил свою гражданскую жену и оставил ее умирать

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области.

Так, полицейские задержали 35-летнего жителя Винницкого района, который из ревности избил и столкнул женщину с крыльца, после чего оставил ее там умирать.

Трагедия произошла 9 апреля. Полиция получила сообщение от жителя села Цвижин о том, что во дворе он нашел умершую сожительницу.

Правоохранителями было установлено, что накануне вечером между мужчиной и 30-летней женщиной возник бытовой конфликт. Во время ссоры злоумышленник нанес гражданской жене несколько ударов по голове и столкнул ее с крыльца. После этого он ушел спать, оставив женщину в беспомощном состоянии на улице.

В полиции рассказали, что 35-летний подозреваемый был задержан в процессуальном порядке совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Задержанному уже объявили о подозрении и поместили его в изолятор временного содержания.

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