В оккупированном Крыму школьницы избили крымскую татарку

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Егор Фирсов на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)

По его словам, вопиющий инцидент произошел в Бахчисарае.



"К сожалению, это видео не фейк и не постановление. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных ур**ов", - сообщил он в подписи к видео.



На кадрах видно, что группа подростков методично избивают беззащитную девушку. Все издевательства снимали не телефоны.

Кадры вызвали бурную реакцию в сети.

"Остановить это можно только одним способом, усадив пару самых активных участников в инвалидное кресло. Страх и неотвратимость наказания, это единственное, что способно воспринимать деградирующее б*дло. Жестоко, но справедливо", "Бедная девочка и все, кто там подвергается дискриминации. Это ужасно, кто-то вступится за своих, а потом пропадают люди без вести", - писали в комментариях под видео.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

Как сообщала Politeka, учительница решила "избавиться" от ребенка с тяжелой травмой, разгорелся скандал.