В оккупированном Крыму школьницы избили крымскую татарку
Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовал Егор Фирсов на своей страничке в Facebook (чтобы посмотреть - доскролльте страницу до конца)
По его словам, вопиющий инцидент произошел в Бахчисарае.
"К сожалению, это видео не фейк и не постановление. На нем в Бахчисарае издеваются над крымской татаркой, школьницей. Боюсь, подрастает поколение моральных ур**ов", - сообщил он в подписи к видео.
На кадрах видно, что группа подростков методично избивают беззащитную девушку. Все издевательства снимали не телефоны.
Кадры вызвали бурную реакцию в сети.
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"Остановить это можно только одним способом, усадив пару самых активных участников в инвалидное кресло. Страх и неотвратимость наказания, это единственное, что способно воспринимать деградирующее б*дло. Жестоко, но справедливо", "Бедная девочка и все, кто там подвергается дискриминации. Это ужасно, кто-то вступится за своих, а потом пропадают люди без вести", - писали в комментариях под видео.
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