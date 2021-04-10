Стало известно, во сколько обходятся ковид-похороны в Украине
Сумма может быть на 1000-1500 грн выше из-за необходимости проводить дезинфекцию помещений и транспорта, где будет находиться тело, передает "Апостроф".
Стандартные похороны в Киеве или Одессе на 15-20 человек обойдутся от 15 до 20 тыс.
Из неофициальных трат - могут быть дополнительная оплата санитарам в морге от 1000 до 3000 грн, и копальщикам могил, помимо официальных 3000-4000 гривен, на руки еще 1000-2000 грн. Но это по желанию.
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В Харькове же похороны обойдутся от 13 тыс гривен, но не все кладбища города желают принимать ковидных.
К слову, в Харьковской области сообщили о подозрении акушеру-гинекологу
Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.
В октябре 2018 года 32-летняя беременная жительница Дергачевского района была доставлена в родильное отделение районной больницы с диагнозом — беременность, 41 неделя, роды.
Врач акушер-гинеколог недообследовал ее состояние и плода и назначил медицинские средства в необоснованных дозах и не произвел вовремя других медицинских действий. Это привело к мертворождению ребенка.
К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.
Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.
Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.