Стало известно, во сколько обходятся ковид-похороны в Украине

Сумма может быть на 1000-1500 грн выше из-за необходимости проводить дезинфекцию помещений и транспорта, где будет находиться тело, передает "Апостроф".

Стандартные похороны в Киеве или Одессе на 15-20 человек обойдутся от 15 до 20 тыс.

Из неофициальных трат - могут быть дополнительная оплата санитарам в морге от 1000 до 3000 грн, и копальщикам могил, помимо официальных 3000-4000 гривен, на руки еще 1000-2000 грн. Но это по желанию.

В Харькове же похороны обойдутся от 13 тыс гривен, но не все кладбища города желают принимать ковидных.

К слову, в Харьковской области сообщили о подозрении акушеру-гинекологу

Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В октябре 2018 года 32-летняя беременная жительница Дергачевского района была доставлена в родильное отделение районной больницы с диагнозом — беременность, 41 неделя, роды.

Врач акушер-гинеколог недообследовал ее состояние и плода и назначил медицинские средства в необоснованных дозах и не произвел вовремя других медицинских действий. Это привело к мертворождению ребенка.

К слову, в Харькове построят дорогу через рынок "Барабашово": детали решения.

Как сообщала Politeka ранее, тысячам харьковчан не выплатили зарплату, названы космические суммы.

Также Politeka писала, о том, что в Харькове несчастье произошло со школьницей:"Поскользнулась и упала со второго этажа", детали.