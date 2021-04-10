Жители Украины могут ощутить подземные толчки

Как передает Politeka.net, об этом предупредили на сайте Главного центра специального контроля.

Причиной этому станет землетрясение, которой произошло на территории Румынии.

"По классификации землетрясение относится к ощутимым, однако не несет угрозы для населения. Такие землетрясения могут ощущаться в юго-западной части Одесской области, отдельными людьми, которые находятся в середине помещения, особенно на верхних этажах", - говорится в сообщении.

В центре специального контроля напомнили, что в течение 2020 года из этого региона был зарегистрирован ряд землетрясений.

Ранее мы сообщали, что вблизи Закарпатья произошло землетрясение магнитудой 2,5 балла.

Подземные толчки зафиксировали после обеда 30 марта.

Эпицентр землетрясения находился между городами Яремче и Надворная Ивано-Франковской области, на глубине 3 км.

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