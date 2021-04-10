В Волынской области удалось отыскать мальчика



Как передает Politeka.net, о том, что ждет семилетнего Матвея дальше, рассказали в сюжете "ТСН" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Матвей исчез в среду, 7 апреля. Его удалось найти на местных болотах только на следующий день.

На след мальчика наткнулась собака.

К поискам мальчика было привлечено более 100 полицейских, 25 нацгвардейцев, а также около 20 местных жителей.

После инцидента на срочной комиссии было решено забрать от мамы не только Матвея, но и его старшего брата, поскольку женщина и ее родители злоупотребляют алкоголем.

Сейчас братьев хочет забрать к себе их родная тетя. Но и Андрей, и Матвей хотят вернуться домой.

Ранее мы рассказывали, что в Одессе полиция задержала подозрительного мужчину, который хотел увести маленького ребенка со двора.

К правоохранителям обратилась встревоженная мать и рассказала, что неизвестный ей мужчина, гуляя с собакой, подошел к ее сыну, взял за руку и попытался увести со двора в сторону продуктового магазина.

Всё это женщина наблюдала из окна, а потом выбежала на улицу и забрала мальчика.

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Ранее Politeka писала, что в элитной школе Днепра ученице пробили голову, гремит скандал.

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