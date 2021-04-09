На Буковине произошел масштабный пожар

Как передает Politeka.net, об этом сообщили на сайте ГСЧС Украины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Спасатели сообщили, что на территории предприятия по хранению нефтепродуктов огонь охватил емкость, в которой находились остатки мазута, загорелась одна из емкостей.

Площадь пожара составила 200 кв.м. Образовалось сильное задымление.

К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар.

В сети уже опубликовали кадры с места ЧП. В комментариях под постом украинцы ужаснулись увиденным, а некоторые отметили, что это не первый похожий инцидент на этом предприятии.

"Масляная группа... Боже мой, что твориться", "Дым был ужасно черный", "Уже несколько раз горит", "В тех масляных резервуары сколько отравляющих веществ, мама не горюй. Пожарники не зная рискуют", - писали в комментариях под видео.

Ранее мы сообщали, что в результате взрыва на предприятии Харькова погиб молодой человек.

В цеху завода взорвался резервуар, здание цеха разрушено. Площадь пожара составила 600 кв. м.

На месте пожара обнаружили тело погибшего работника, 1997 года рождения. Еще один рабочий отделался ожогами.

Напомним, масштабный пожар охватил завод: десятки спасателей подняты по тревоге, видео.

Как сообщала Politeka, мощный взрыв произошел на химзаводе, яд разнесло на километры: кадры ЧП и срочное заявление медиков.

Также Politeka писала, что мощный взрыв прогремел на заводе в России: "Произошло возгорание и...", первые подробности трагедии.